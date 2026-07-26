Oldtimer fällt auf A2 in Arisdorf von Anhänger und landet auf Dach

Keystone-SDA

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Ein Oldtimer ist am Samstag auf der Autobahn A2 bei Arisdorf BL von einem Anhänger gestürzt und auf dem Dach gelandet. Er erlitt einen Totalschaden und auch das ziehende Auto, wurde stark beschädigt, wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Gemäss den Angaben der Polizei war ein 58-jähriger Autofahrer gegen 12 Uhr mit einem Anhänger in Richtung Basel unterwegs, als sich dieser aus noch ungeklärten Gründen ins Schlingern geriet. Der Oldtimer löste sich daraufhin vom Anhänger und blieb auf dem Dach der Fahrbahn liegen. Auch der Anhänger löste sich vom Auto und rollte auf den Pannenstreifen.

Verletzt wurde laut Mitteilung niemand. Es waren auch keine weiteren Fahrzeuge involviert. Für die Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen und einer Umleitung.