The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Oldtimer fällt auf A2 in Arisdorf von Anhänger und landet auf Dach

Keystone-SDA

Ein Oldtimer ist am Samstag auf der Autobahn A2 bei Arisdorf BL von einem Anhänger gestürzt und auf dem Dach gelandet. Er erlitt einen Totalschaden und auch das ziehende Auto, wurde stark beschädigt, wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss den Angaben der Polizei war ein 58-jähriger Autofahrer gegen 12 Uhr mit einem Anhänger in Richtung Basel unterwegs, als sich dieser aus noch ungeklärten Gründen ins Schlingern geriet. Der Oldtimer löste sich daraufhin vom Anhänger und blieb auf dem Dach der Fahrbahn liegen. Auch der Anhänger löste sich vom Auto und rollte auf den Pannenstreifen.

Verletzt wurde laut Mitteilung niemand. Es waren auch keine weiteren Fahrzeuge involviert. Für die Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen und einer Umleitung.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft