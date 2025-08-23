The Swiss voice in the world since 1935
Oliver Masucci würde sich gern eine Segel-Auszeit gönnen

Keystone-SDA

Der deutsche Schauspieler Oliver Masucci (56, "Woodwalkers", "Dark") würde gern mal ohne Ziel über die Meere segeln. "Das ist noch etwas, was ich wirklich gern erlernen würde", sagte Masucci in Ratzeburg am Rande der Dreharbeiten zum Sportdrama "Adams Acht" über den legendären Olympiasieg des deutschen Ruder-Achters 1960 in Rom. "Ich glaube, ich bin jetzt soweit, mal ein oder zwei Jahre über die Weltmeere zu segeln. Daran hätte ich wirklich Spass."

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dabei möchte er im besten Fall gar kein konkretes Ziel vor Augen haben. «Ich würde sagen, einfach der Nase nach. Oder wie sagt man beim Segeln: Dem Wind nach.» Die Auszeit wäre gerade genau richtig, findet er. «Ich habe die letzten Jahre immer zehn Monate im Jahr irgendwo auf der Welt gedreht. Ich hab so einiges auf der Welt kennengelernt, aber dabei auch mindestens zwölf Stunden am Tag gearbeitet»

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

