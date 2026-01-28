Oltner Stadtrat will ehemaliges Kesselhaus vor Abbruch schützen

Keystone-SDA

Der Stadtrat von Olten hat vorerst den geplanten Abbruch des einstigen Kesselhauses an der Tannwaldstrasse gestoppt. Mit einer Planungszone soll der Schutz des historisch bedeutenden Areals geprüft werden.

(Keystone-SDA) Der Stadtrat hat für das Lever-Areal südlich der Bahngleise eine auf drei Jahre befristete Planungszone erlassen, wie die Oltner Stadtkanzlei am Mittwoch mitteilte. Damit wird das Abbruchgesuch für das Kesselhaus vorläufig blockiert, um eine «umfassende Interessenabwägung» zu ermöglichen.

Der Gebäudekomplex mit Kesselhaus, Kohlenbunker und Hochkamin gilt als Objekt von nationaler Bedeutung und ist laut Communiqué sowohl im Bundesinventar (ISOS) als auch im kommunalen Bauinventar als «schützenswert» eingestuft. Ein Entscheid über den Abbruch soll erst nach zusätzlichen Abklärungen zur Arealsentwicklung und künftigen Gebäudenutzung fallen, hiess es weiter.

Die Planungszone liegt vom 3. Februar bis 5. März 2026 öffentlich auf. Während dieser Frist können Einsprachen eingereicht werden.