On eröffnet LightSpray-Fabrik in Südkorea

Keystone-SDA

Der Laufschuhhersteller On hat eine Produktionsstätte für seine LightSpray-Technologie in Südkorea eröffnet. Dank der neuen Anlage mit 32 Robotern soll die globale Produktionskapazität der Technologie im Jahr 2026 um das 30-Fache erhöht werden.

(Keystone-SDA) Dies teillte das Unternehmen am Mittwoch mit. Im vergangenen Juli hatte On eine erste LightSpray-Fabrik in Zürich mit vier Robotern in Betrieb genommen.

Mit der Expansion werde die Skalierung der automatisierten Schuhproduktion vorangetrieben, so die Meldung. Der neue Standort nahe der Stadt Busan soll zudem Erkenntnisse für den geplanten globalen Ausbau liefern.

Die LightSpray-Technologie ist eine von On entwickelte Fertigungstechnologie zur Herstellung von Schuhoberteilen. Diese ermöglicht die Herstellung eines nahtlosen, einteiligen Schuhoberteils in einem vollständig automatisierten Prozess innerhalb weniger Minuten.