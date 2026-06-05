Opfer von Tötungsdelikt in Sulgen TG ist 70-jähriger Österreicher

Keystone-SDA

Die Behörden haben das Opfer des Tötungsdelikts vom Dienstagnachmittag in Sulgen TG als 70-jährigen Österreicher identifiziert. Der Mann starb aufgrund schwerer Stichverletzungen infolge eines Streits in einer Liegenschaft. Die Polizei nahm einen 65-jährigen Tatverdächtigen fest.

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(Keystone-SDA) Die Identifikation des Opfers erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin St. Gallen, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Freitag mit. Die genauen Tatumstände werden derzeit durch die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft eröffnete gegen den festgenommenen Tatverdächtigen eine Strafuntersuchung wegen vorsätzlicher Tötung, wie die Kantonspolizei Thurgau bereits am Dienstagabend mitgeteilt hatte.

Kurz nach 14.15 Uhr hatte ein Mann am Dienstag telefonisch gemeldet, dass er einen anderen Mann niedergestochen habe. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte er festgenommen werden, er leistete keinen Widerstand.