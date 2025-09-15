The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Oppositioneller verliess Belarus nicht – wieder in Haft

Keystone-SDA

Der freigelassene belarussische Oppositionelle Nikolaj Statkewitsch hat sich geweigert, das Land zu verlassen - nun ist er nach Medienberichten wieder in Haft. Der 69-jährige Ex-Präsidentschaftskandidat sei wieder in die Strafkolonie gebracht worden, in der er bislang inhaftiert war. Das berichtete das aus dem Exil agierende belarussische Portal "Nascha Niwa" unter Berufung auf informierte Quellen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Freigelassener harrte stundenlang an Grenze aus

(Keystone-SDA) Nach Gesprächen mit einer US-Delegation hatte der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko am Donnerstag 52 Gefangene freigelassen, die nach Litauen gebracht wurden. Statkewitsch weigerte sich allerdings, Belarus zu verlassen. Wie Videos zeigten, sass er stundenlang zwischen den Grenzkontrollstellen und konnte nicht überredet werden, nach Litauen überzuwechseln. Abends sei er von maskierten Männern auf belarussischer Seite abgeführt worden, heisst es.

Statkewitsch hatte 2010 versucht, gegen Lukaschenko zu kandidieren. Seitdem ist der Oppositionspolitiker zu mehreren Haftstrafen verurteilt worden. Lukaschenko hat in den vergangenen Monaten immer wieder Gruppen von Häftlingen freigelassen, um sein Verhältnis zur Regierung von US-Präsident Donald Trump zu verbessern. Nach Einschätzung von Menschenrechtlern gibt es in Belarus (früher: Weissrussland) aber immer noch mehr als 1.000 politische Gefangene.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
36 Likes
27 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft