Ortskern von Niederscherli erhält lärmmindernden Strassenbelag

Keystone-SDA

Bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt erhält der Dorfkern von Niederscherli einen lärmmindernden Strassenbelag. Auf der Schwarzenburgstrasse werden zudem Reparaturen an den Randabschlüssen und an der Strassenentwässerung vorgenommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Sanierungsarbeiten betreffen den Abschnitt Höhe Schulhaus bis zur Einmündung der Oberbalmstrasse, wie die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion am Montag mitteilte. Sie beginnen am 16. Oktober und dauern voraussichtlich bis Ende November 2025.

Für den Einbau des Strassenbelags wird die Strasse mehrmals während rund 24 Stunden gesperrt. In dieser Zeit sind Zufahrten zu den betroffenen Liegenschaften nicht möglich. Es wird eine Umleitung signalisiert.

Das Dorf Niederscherli gehört zur Gemeinde Köniz und hat etwas mehr als 2100 Einwohner.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

