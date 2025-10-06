Ortskern von Niederscherli erhält lärmmindernden Strassenbelag
Bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt erhält der Dorfkern von Niederscherli einen lärmmindernden Strassenbelag. Auf der Schwarzenburgstrasse werden zudem Reparaturen an den Randabschlüssen und an der Strassenentwässerung vorgenommen.
(Keystone-SDA) Die Sanierungsarbeiten betreffen den Abschnitt Höhe Schulhaus bis zur Einmündung der Oberbalmstrasse, wie die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion am Montag mitteilte. Sie beginnen am 16. Oktober und dauern voraussichtlich bis Ende November 2025.
Für den Einbau des Strassenbelags wird die Strasse mehrmals während rund 24 Stunden gesperrt. In dieser Zeit sind Zufahrten zu den betroffenen Liegenschaften nicht möglich. Es wird eine Umleitung signalisiert.
Das Dorf Niederscherli gehört zur Gemeinde Köniz und hat etwas mehr als 2100 Einwohner.