Osbourne tritt mit Originalbesetzung von Black Sabbath auf

Die gesundheitlich angeschlagene britische Rock-Ikone Ozzy Osbourne erfüllt sich einen grossen Traum: Der 76-Jährige will am 5. Juli mit der Originalbesetzung seiner Band Black Sabbath im Villa Park von Birmingham auftreten. Es sei Zeit für ihn, etwas zurückzugeben, sagte der mehrfach mit Platin ausgezeichnete Künstler zur Konzertplanung in seiner Heimatstadt.