Oscar-Academy unter Druck: Entschuldigung bei Hamdan Ballal

Keystone-SDA

Die Führungsspitze der Oscar-Academy hat sich nach scharfer Kritik von Hunderten Filmschaffenden beim palästinensischen Filmemacher Hamdan Ballal entschuldigt. In einer Mitteilung an die rund 11.000 Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences räumte der Vorstand am Freitag Fehler ein. In einer früheren Stellungnahme zu Berichten von Gewalt gegen Ballal, den Co-Regisseur des Oscar-prämierten Dokumentarfilms "No Other Land", hätten sowohl er als auch sein Film konkret benannt werden sollen, hiess es in der Mitteilung.

(Keystone-SDA) Ballal war Augenzeugen zufolge vor wenigen Tagen in der Region Masafer Jatta im Westjordanland von israelischen Siedlern zusammengeschlagen und von der israelischen Armee vorübergehend festgenommen worden. Akademie-Chefin Janet Yang und Geschäftsführer Bill Kramer gaben daraufhin zunächst eine allgemein gehaltene Erklärung der Academy heraus, in der sie «Verletzung oder Unterdrückung» von Künstlern für deren Werke oder Sichtweisen verurteilten, ohne auf Ballal oder den Film direkt Bezug zu nehmen.

Der palästinensisch-norwegische Dokumentarfilm «No Other Land», den Ballal mit den Israelis Yuval Abraham und Rachel Szor sowie dem Palästinenser Basel Adra gedreht hatte, gewann Anfang März in Los Angeles den Oscar für den besten Dokumentarfilm. Er erzählt vom gewaltfreien Kampf der Palästinenser in Susja und der umliegenden Landschaft Masafer Jatta südlich von Hebron für den Erhalt ihrer Dörfer und ihres Landes.

Schauspieler kritisieren Versäumnisse der Filmakademie

Der israelische Regisseur Yuval Abraham warf der Oscar-Akademie fehlende Unterstützung vor – und knapp 700 Mitglieder der Oscar-Akademie schlossen sich am Freitag in einem offenen Brief dieser Kritik an. Unterschrieben war die Erklärung von prominenten Filmschaffenden, darunter Schauspielerinnen und Schauspieler wie Sandra Hüller, Olivia Colman, Susan Sarandon, Carey Mulligan, Penélope Cruz, Richard Gere, Joaquin Phoenix und Javier Bardem. Auch Regie-Grössen wie Ava DuVernay, Alfonso Cuarón, Jim Jarmusch und Michael Moore schlossen sich an.

In ihrer Mitteilung wird «der brutale Angriff und die unrechtmässige Inhaftierung des Oscar-prämierten palästinensischen Filmemachers Hamdan Ballal durch Siedler und israelische Streitkräfte im Westjordanland» verurteilt. Die Attacke richte sich nicht nur gegen einen einzelnen Filmemacher – sie sei vielmehr «ein Angriff auf all jene, die es wagen, Zeugnis abzulegen und unbequeme Wahrheiten zu erzählen». Dass die Filmakademie wenige Wochen nach Verleihung des Oscars dabei versagt habe, für die Filmemacher einzustehen, sei «unentschuldbar», halten die Unterzeichner der Organisation vor.

Dem Branchenportal «Deadline.com» zufolge berief die Oscar-Akademie am Freitagvormittag (Ortszeit) unter dem wachsenden Druck eine ausserplanmässige Sitzung ein. Das Entschuldigungsschreiben der Führungsspitze ging am Nachmittag an die Mitglieder heraus.