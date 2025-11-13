Oskar Seger soll neuer Präsident der St. Galler FDP werden

Keystone-SDA

Die Parteileitung der kantonalen St. Galler FDP hat der Delegiertenversammlung Oskar Seger als neuen Parteipräsidenten vorgeschlagen. Er soll Raphael Frei ablösen, der das Amt abgibt und neuer Präsident der FDP-Fraktion im Kantonsrat wird.

(Keystone-SDA) Die Wahl durch die Delegierten findet am 15. November im Rahmen der Toggenburger Tagung statt.

Der 35-jährige Familienvater Oskar Seger ist Geschäftsführer und Mitinhaber eines Ingenieurbüros. Er habe berufsbegleitend studiert, leiste Milizdienste bei der Feuerwehr wie auch in der Armee und engagierte sich in zahlreichen Verbänden, teilte die FDP am Donnerstag mit.

Zwischen 2018 und 2025 präsidierte er die FDP Stadt St. Gallen und war auch Mitglied des Stadtparlaments. Seit 2021 sitzt er im Kantonsrat.