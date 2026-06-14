Ostermundigen genehmigt Kredit für Mahlzeiten an Tagesschulen

Keystone-SDA

Das Stimmvolk von Ostermundigen hat den Verpflichtungskredit von 4,5 Millionen Franken für Tagesschulmahlzeiten bis 2034 wuchtig angenommen. Damit ist die Lieferung von warmen Mittagsmahlzeiten für Kinder und Betreuungspersonen bis 2034 sichergestellt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Vorgesehen ist ein Vertrag mit der Stiftung Gewa für vier Schuljahre mit einer Option auf eine Verlängerung um weitere vier Schuljahre, wie aus der Abstimmungsbotschaft hervorgeht.

Der Kredit umfasst die Kosten für rund 507’000 Mahlzeiten zwischen August 2026 und Juli 2034. Der Grossteil des Kredits kommt über die Essensgebühren der Eltern zurück. Die Gemeinde finanziert netto rund 176’000 Franken.

Die Stimmenden hiessen die Vorlage mit 4118 Ja- gegen 1026 Nein-Stimmen gut. Die Stimmbeteiligung betrug gemäss Mitteilung der Gemeinde vom Sonntag 51 Prozent.