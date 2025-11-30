Ostermundiger Stimmvolk gibt Renaturierung der Worble frei

Keystone-SDA

Die westliche Worble in Ostermundigen kann renaturiert werden. Die Stimmberechtigten haben den entsprechenden Wasserbauplan und den Kredit in der Höhe von knapp 4 Millionen Franken mit 3164 zu 417 Stimmen genehmigt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Stimmbeteiligung lag bei 37,6 Prozent, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte. Der Wasserbauplan im Abschnitt Rörswilbrücke bis Bahnhof Deisswil kann nun dem Kanton zur Bewilligung vorgelegt werden.

Ziel des Projekts ist, durch eine Variation von Wassertiefen, Fliessgeschwindigkeiten und Böschungsneigungen ein attraktiver Lebensraum für Flora und Fauna zu schaffen. Zudem soll der Hochwasserschutz mit einem neuen Umgehungsgerinn verbessert werden.

Der Grosse Gemeinderat hatte die Vorlage einstimmig angenommen. Die Arbeiten sollen im Rahmen des Doppelspurausbaus der RBS erfolgen. Baustart ist ab Mitte 2027 vorgesehen, Bauschluss bis Ende 2029.