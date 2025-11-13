Ostschweizer Bäckereien schliessen sich zusammen

Keystone-SDA

Die beiden Ostschweizer Bäckereien Schwyter und Lichtensteiger haben sich zu einem gemeinsamen Unternehmen zusammengeschlossen. Sämtliche 32 Filialen und 270 Arbeitsplätze in der Region St. Gallen, dem Rheintal und dem Appenzellerland bleiben erhalten.

(Keystone-SDA) Die Familienbetriebe konzentrieren ihre Produktion ab Spätsommer 2026 an den Standort der Bäckerei Schwyter in St. Gallen, schrieben die beiden Bäckereien am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung.

Die Leitung übernimmt Urs Lichtensteiger, der die Genussbäckerei Lichtensteiger derzeit in vierter Generation führt. Lea Stöckli, bisherige Geschäftsführerin der Bäckerei Schwyter, bleibt dem Unternehmen im Zuge ihrer bevorstehenden Mutterschaft als Verwaltungsrätin verbunden.

Über den künftigen Markenauftritt werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden, hiess es in der Mitteilung weiter. Dies mit dem Ziel, die Identität beider Betriebe zu wahren und weiterzuentwickeln.