Ostschweizer Firmen werden bei der Weiterbildung unterstützt
Allenfalls fehlende Grundkompetenzen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ostschweizer Firmen sollen mit Mitteln der öffentlichen Hand verbessert werden. Die Kantone St. Gallen, Appenzell Ausser- und Innerrhoden haben dazu ein Programm gestartet. Beteiligt ist auch Glarus.
(Keystone-SDA) Ziel sei die Stärkung von Grundfähigkeiten wie Lesen und Schreiben in Deutsch bis Niveau B2, sowie von mathematischen Basiskenntnissen und digitalen Kompetenzen, heisst es in der gemeinsamen Mitteilung der beteiligten Kantone.
Die Firmen erhalten Unterstützung, wenn sie für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiten Kurse mit anerkannten Bildungsanbietern anbieten und die Teilnehmenden mindestens zu 80 Prozent anwesend sind.
Grundlage für die staatliche Förderung ist das Weiterbildungsgesetz. Die Mittel stammen vom Bund und den Kantonen. Mit dem Angebot könne die Integration gefördert, sowie die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft verbessert werden, heisst es in der Mitteilung.