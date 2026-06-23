Ostschweizer Kantone schränken den Verbrauch von Wasser ein

Keystone-SDA

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Im Kanton St. Gallen ist ab sofort bei Oberflächengewässern die Entnahme von Wasser eingeschränkt. Damit wird auf die zunehmende Trockenheit reagiert. Die gleiche Massnahme gilt im Thurgau seit letzter Woche.

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(Keystone-SDA) Auf die zunehmende Trockenheit reagieren die Ostschweizer Kantone mit ersten Massnahmen. Der Fachstab Trockenheit des Kantons St. Gallen geht von der Gefahrenstufe 3 und damit von erheblicher Gefahr aus. Die Situation sei mit derjenigen in den Rekordsommern 2003 und 2018 zu vergleichen, teilte der Kanton am Dienstag mit.

Ab sofort ist der Gemeingebrauch von öffentlichen Oberflächengewässern im gesamten Kanton eingeschränkt. Das bedeutet, dass die Wasserentnahme auf dem gesamten Kantonsgebiet ohne Bewilligung untersagt ist.

Es gibt allerdings verschiedene Ausnahmen. Dazu gehören unter anderem der Bodensee, Walensee und der Zürichsee oder etwa auch der Alpenrhein oder die Linth und der Linthkanal.