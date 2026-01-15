OSZE muss laut Cassis Berg von Frieden und Stabilität erklimmen

Keystone-SDA

Die OSZE muss einen Berg erklimmen, um Frieden und Stabilität in Europa zu fördern. Das sagte ihr neuer Vorsitzender, Ignazio Cassis, an der Eröffnungssitzung des ständigen Rates der OSZE in Wien.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sei eine Wächterin der gemeinsamen Sicherheit, sagte der Schweizer Aussenminister in der österreichischen Hauptstadt am Donnerstag. Die Erwartungen seien heute die gleichen wie bei der Gründung vor gut 50 Jahren.

Damals, 1975, gab es in Europa und auf der Welt keinen Frieden. Dennoch habe sich die Diplomatie durchgesetzt, sagte er weiter. In unsicheren Zeiten müsse mutig und klar gehandelt werden.

Die Schweiz hat Anfang des Jahres als erstes Land zum dritten Mal den Vorsitz der OSZE übernommen. Die Organisation hat zum Ziel, durch politischen Dialog die nachhaltige Stabilität, Frieden und Demokratie zu sichern. Sie gilt als die weltweit grösste regionale Sicherheitsorganisation.