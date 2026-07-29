The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Pakistan: Erneut viele Tote bei Anti-Terrormission im eigenen Land

Keystone-SDA

Pakistanische Streitkräfte haben in einer laufenden Anti-Terrormission im Westen des Landes nach eigenen Angaben erneut viele Mitglieder von Terrororganisationen eliminiert. In den Grenzgebieten zum Nachbarland Afghanistan seien zuletzt 32 Terroristen getötet worden, hiess es in einer offiziellen Stellungnahme.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Mission spielt sich in den Provinzen Beluchistan und Khyber Pakhtunkhwa ab, in denen Terrorgruppen wie die sogenannten pakistanischen Taliban (TTP) in der Vergangenheit Anschläge mit vielen Opfern verübt haben. In der Provinz Baluchistan spielt darüber hinaus die terroristische Separatistengruppe Balochistan Liberation Army (BLA) eine wichtige Rolle.

Pakistan wirft Afghanistan vor, die TTP zu unterstützen und fliegt immer wieder Luftangriffe im Nachbarland. Kabul weist die Vorwürfe zurück. Allein in diesem Jahr sind in Pakistan nach Angaben des South Asia Terrorism Portals mehr als 500 Zivilisten bei Anschlägen getötet worden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft