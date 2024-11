Palästinenser: Toter nach Einsatz im Westjordanland

Bei einem israelischen Militäreinsatz im besetzten Westjordanland hat es palästinensischen Angaben zufolge erneut einen Toten gegeben. Der 25-Jährige sei in einem Dorf nahe der Stadt Tubas im Norden des Palästinensergebiets getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Sein Leichnam sei noch in den Händen der israelischen Armee.