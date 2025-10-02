The Swiss voice in the world since 1935
Paola Felix: «Der Papst ist fünf Jahre jünger als ich»

Die ehemaligen TV-Entertainerin Paola Felix hat mit der "Glückspost" über ihren anstehenden Geburtstag gesprochen. "Ich musste kürzlich konstatieren, dass der neue Papst fünf Jahre jünger ist als ich", sagte sie dem Magazin.

(Keystone-SDA) Bisher seien Päpste doch immer ältere und ehrwürdige Männer gewesen, fügte sie schmunzelnd an. Das Leben sei voller Meilensteine, und das Erreichen des 75. Lebensjahres sei sicherlich auch ein solcher. Gleichzeitig betonte sie ihre Dankbarkeit: «Ich bin Gott sei Dank bislang verschont geblieben von irgendwelchen Beschwerden, die mich meine 75 Jahre fühlen lassen könnten.»

Ihren Alltag gestalte sie mit viel Lesen und Bewegung. Nordic Walking, also das Laufen mit Stöcken, sei ein Hobby, das sie mit ihrem 2012 verstorbenen Ehemann Kurt Felix geteilt habe. Nun führe sie dieses Ritual alleine weiter und sei fast täglich an der frischen Luft unterwegs.

«Ich möchte mir jeden Abend sagen können, dass der Tag, der hinter mir liegt, kein sinnloser, vertrödelter Tag war», fügte Felix an. Mit 25 gehe man wenig haushälterisch mit der Zeit um, mit 75 werde sie kostbarer. Sie wünsche sich zum Geburtstag, möglichst lange aktiv, gesund und geistig fit bleiben zu können.

Ihre schönsten Träume seien mit Kurt in Erfüllung gegangen. Das Paar heiratete 1980 und präsentierte ab 1983 gemeinsam die Sendung «Verstehen Sie Spass?» im deutschen Fernsehen. Die beiden hätten sich nie wirklich gestritten. «Kurt und ich waren seelenverwandt in idealster Zweisamkeit», sagte Felix.

