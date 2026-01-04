Papst: Wohl des venezolanischen Volkes an erster Stelle

Keystone-SDA

Nach dem US-Angriff auf Venezuela und der Festnahme des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro hat Papst Leo XIV. mit deutlichen Worten zur Besonnenheit aufgerufen. Mit grosser Sorge verfolge er die Entwicklungen in dem Land, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche nach dem traditionellen Angelus-Gebet auf dem Petersplatz. Das Wohl des venezolanischen Volkes müsse "über jeder anderen Erwägung stehen".

(Keystone-SDA) Der Pontifex forderte, die «Gewalt zu überwinden und Wege der Gerechtigkeit und des Friedens einzuschlagen». Ausserdem müssten die «Souveränität des Landes gewährleistet, der in der Verfassung verankerte Rechtsstaat gesichert und die Menschen- und Bürgerrechte eines jeden und aller respektiert» werden. Leo betonte zudem, es müsse nun daran gearbeitet werden, eine «ruhige Zukunft der Zusammenarbeit, der Stabilität und der Eintracht» aufzubauen.