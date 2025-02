Papst-Arzt: Franziskus noch nicht ausser Gefahr

Keystone-SDA

Papst Franziskus ist nach Angaben seiner Ärzte auch nach einer Woche stationärer Behandlung im Krankenhaus noch nicht ausser Gefahr. Das Krankheitsbild des 88 Jahre alten Oberhauptes der katholischen Kirche sei weiterhin komplex, sagte der behandelnde Arzt Sergio Alfieri bei einer Pressekonferenz in der Gemelli-Klinik in Rom. Alfieri betonte jedoch, Franziskus schwebe nicht in Lebensgefahr. Der Papst leidet an einer Lungenentzündung.

(Keystone-SDA) Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken wird seit Freitag vergangener Woche in einem Krankenhaus in Rom stationär behandelt. Vor wenigen Tagen stellten die Ärzte eine Lungenentzündung fest. Franziskus ist seit langem gesundheitlich angeschlagen. Die Sorge um ihn ist seit seiner Einlieferung in das Krankenhaus vor nun genau einer Woche weltweit gross.