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Papst betet für Erdbebenopfer in Venezuela

Keystone-SDA

Papst Leo XIV hat sich in die internationale Anteilnahme für die Betroffenen der Erdbebenkatastrophe in Venezuela eingereiht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Zu Gott für die ewige Ruhe der Verstorbenen betend, erneuere ich meine spirituelle Solidarität mit ihren Familien, den Verletzten, und allen, die von dieser Tragödie erschüttert wurden», hiess es einem Beitrag auf den spanisch- und englischsprachigen X-Kanälen des Pontifex.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche sprach zudem jenen seinen Dank aus, die sich an den Rettungseinsätzen und Hilfeleistungen in dem südamerikanischen Land beteiligten.

Der Norden und das Zentrum Venezuelas waren am frühen Mittwochabend (Ortszeit) von einem schweren Doppelbeben erschüttert worden. Bislang wurden 1.430 Tote gezählt. Es wird befürchtet, dass es Tausende Verschüttete unter den Trümmern eingestürzter Häuser gibt.

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