Papst verbringt Jahrestag seiner Wahl im Krankenhaus

Keystone-SDA

Papst Franziskus hat den Jahrestag seiner Wahl zum Oberhaupt der katholischen Kirche nach einer "ruhigen" Nacht im Krankenhaus begonnen.

(Keystone-SDA) Dies teilte der Vatikan am Morgen mit. An diesem Donnerstag ist es genau zwölf Jahre her, dass Franziskus als Nachfolger des deutschen Papstes Benedikt XVI., bürgerlich Joseph Ratzinger, zum Pontifex gewählt wurde.

Nach dem völlig überraschenden Rücktritt von Benedikt XVI. im Jahr 2013 war der damalige argentinische Kardinal Jorge Mario Bergoglio am 13. März desselben Jahres im Konklave im fünften Wahlgang zum neuen Papst gewählt worden. Der Jahrestag der Wahl ist im Vatikan ein gesetzlicher Feiertag, es stehen jedoch keine besonderen Veranstaltungen in dem Kirchenstaat an.

Der 88 Jahre alte Franziskus wird seit fast vier Wochen in der Gemelli-Klinik in Rom behandelt. Er leidet an einer beidseitigen Lungenentzündung. Seit einigen Tagen befindet sich Franziskus nach Angaben der behandelnden Ärzte in der Klinik auf dem Weg der leichten Besserung. Diese schreitet jedoch langsam voran. Es ist weiter unklar, wie lange er noch im Krankenhaus bleiben muss.