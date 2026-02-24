The Swiss voice in the world since 1935
Paramount mit höherem Gebot zurück im Rennen um Warner Bros.

Keystone-SDA

Im Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers hat der Rivale Paramount ein angehobenes Gebot unterbreitet. Der Verwaltungsrat des Konzerns Warner Bros. Discovery will sich näher mit dem überarbeiteten Angebot von Paramount befassen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Warner-Verwaltungsrat will klären, ob das Angebot dem bereits angenommenen Netflix-Vorschlag überlegen ist. Das hält er seiner Mitteilung zufolge für durchaus realistisch.

Netflix hätte in diesem Fall gemäss der bisherigen Übernahmevereinbarung vier Tage Zeit für einen Konter. Ob es zu einer neuen Runde in der Bieterschlacht kommt, ist unklar. Netflix-Co-Chef Ted Sarandos spielte die Aussicht darauf herunter.

Zu dem verbesserten Paramount-Vorschlag gehört, dass das Gebot für den gesamten heutigen Konzern Warner Bros. Discovery von 30 auf 31 Dollar pro Aktie in bar erhöht wurde. Netflix will nur das Studio- und Streaminggeschäft kaufen. Die TV-Sender von Warner – darunter auch CNN – sollten bei dieser Variante in ein separates Unternehmen wandern.

