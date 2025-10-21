Paris Hilton möchte Menschen mit ADHS in Webserie Mut machen

Keystone-SDA

US-Realitystar Paris Hilton möchte in einer neuen Onlineserie Menschen mit ADHS inspirieren. "Ich weiss, dass ADHS manchmal schwierig sein kann. Es ist anstrengend und frustrierend - aber es macht das Leben auch bunt und aufregend", sagte die 44-Jährige in einem Clip auf Instagram. "Einige der kreativsten und ikonischsten Menschen der Welt haben ADHS und haben es genutzt, um richtig durchzustarten!"

1 Minute

(Keystone-SDA) Die erste Folge der dreiteiligen Serie auf YouTube soll den Angaben zufolge in am Mittwoch erscheinen. In der Serie zeigt sich Hilton dabei, wie sie ihr neues Zuhause ADHS-gerecht einrichtet, nachdem sie ihr Haus Anfang des Jahres bei den verheerenden Grossbränden in Los Angeles verloren hatte. Der Realitystar hat selbst eine Aufmerksamkeitsstörung – und sieht die Erkrankung eher als «Superkraft», wie Hilton auch auf Instagram sagt.