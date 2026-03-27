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Parkiertes Auto gerät in Roggwil TG in Brand

Keystone-SDA

Bei einem Fahrzeugbrand in Roggwil TG ist am Donnerstagabend beträchtlicher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 21.15 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass an der Gartenstrasse ein Brand in einem parkierten Auto ausgebrochen sei. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung vom Freitag.

Einsatzkräfte der Feuerwehren Arbon und Roggwil sowie Drittpersonen hätten das Feuer bekämpft und es innert kurzer Zeit gelöscht. Der Sachschaden betrage mehrere tausend Franken.

Die Kantonspolizei Thurgau geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

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