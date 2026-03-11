Parlament bewilligt LED-Bildschirme bei der Basler St. Jakobshalle

Keystone-SDA

Auf dem Dach des neuen Tramhauses bei der St. Jakobshalle informiert künftig eine 400 Quadratmeter grosse Fläche mit LED-Bildschirmen über die dortigen Anlässe. Der Basler Grosse Rat hat dafür am Mittwoch mit 86 zu 1 Stimmen 2,2 Millionen Franken bewilligt.

(Keystone-SDA) Die Bildschirme sollen für Anlässe in der «Joggelihalle» wie auch auch im St. Jakob-Park gleich vis-à-vis, die Eis-Arena, die Sportanlagen und das Leichtathletikstadion werben. Teilflächen könnten zudem gemäss regierungsrätlichem Ratschlag für Public Viewings genutzt werden. Zudem sind Stelen mit Informationen für Besucherinnen und Besucher sowie LED-Bänder bei den Haupteingängen und Kassen vorgesehen.

Die neuen Bildschirme bei der Haltestelle dienen als Ersatz für den abgebrochenen provisorischen Werbeturm vor der St. Jakobshalle. Er wurde zugunsten von Veloparkplätzen entfernt. Der Betrieb des Turms war aufwendig: Für jeden Wechsel der Blachen mussten Industriekletterer eingesetzt werden, wie es weiter im Ratschlag heisst. Zudem erforderte der Werbeturm regelmässige Wartung.