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Parlament rehabilitiert einstige Weltkrieg-Widerstandskämpfer

Keystone-SDA

Schweizerinnen und Schweizer, die im Zweiten Weltkrieg freiwillig mit der Résistance in Frankreich oder mit italienischen Widerstandsgruppen gegen den Faschismus gekämpft haben, sollen rehabilitiert werden. Das will das Parlament.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Als Zweitrat stellte sich der Ständerat am Montag mit 35 zu 4 Stimmen und mit 3 Enthaltungen hinter die Vorlage der Rechtskommission des Nationalrats. Die Vorlage ist bereit für die Schlussabstimmungen. Der Bundesrat war damit einverstanden.

Finanzielle Entschädigungen oder Genugtuungen sieht das Gesetz über die Rehabilitierung der Freiwilligen in der französischen Résistance oder im italienischen Widerstand nicht vor. Vor über achtzig Jahren hatten sie sich dem Widerstand in Frankreich und in Italien gegen den Nationalsozialismus angeschlossen, unter Einsatz ihres Lebens.

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