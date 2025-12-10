Parlament will neue Titel in der höheren Berufsbildung einführen

Keystone-SDA

In der höheren Berufsbildung sollen neue Titel wie "Professional Bachelor" und "Professional Master" eingeführt werden. Mit dieser sowie weiteren Änderungen soll die Berufsbildung attraktiver und international besser anerkannt werden.

(Keystone-SDA) Der Nationalrat hat am Mittwoch als Zweitrat mit 168 zu 24 Stimmen bei 2 Enthaltungen einer entsprechenden Änderung des Berufsbildungsgesetzes zugestimmt. Die Vorlage ist damit bereit für die Schlussabstimmungen am Ende der Session.

Mit der Revision werden die Titelzusätze «Professional Bachelor» und «Professional Master» für die Abschlüsse der höheren Berufsbildung eingeführt. Zudem ist Englisch neu eine mögliche zusätzliche Prüfungssprache bei eidgenössischen Berufs- und höheren Fachprüfungen.

Die sei ein wichtiges Signal gegen den Fachkräftemangel und zur Steigerung der Berufsattraktivität in der Schweiz, sagte Kommissionssprecherin Katharina Prelicz-Huber (Grüne/ZH). Zudem würde damit die Berufsbildung im internationalen Kontext besser anerkannt.