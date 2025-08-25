The Swiss voice in the world since 1935
Parlamentarierinnen dürfen Babys in den Zürcher Kantonsrat bringen

Keystone-SDA

Ab sofort dürfen Babys in den Zürcher Kantonsrat mitgebracht werden. Ratspräsident Beat Habegger (FDP) hat diese Neuerung am Montag verkündet. Allerdings ist die Präsenz der Neugeborenen auf Abstimmungen beschränkt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Neugeborenen sind zugelassen, solange sie die Ordnung nicht stören, wie Habegger sagte. Zuvor gratulierte er seiner Fraktionskollegin Sarah Fuchs (Meilen) zur Geburt ihres Sohnes. Im Kantonsratsgebäude befinden sich weitere Betreuungsräume für Babys.

Erst im Mai kam das Thema im Landrat Basel-Landschaft auf. Flavia Müller (Grüne) nahm ihr Neugeborenes in eine Sitzung mit, auch um eine Debatte über die Vereinbarkeit von Politik und Mutterschaft anzustossen.

Immer wieder diskutiert wird in diesem Zusammenhang auch eine Stellvertreter-Regelung. Der Zürcher Kantonsrat sprach sich in der Sitzung vom 16. Juni für eine solche bei Mutterschaft, Krankheit oder Unfall aus. Eine Volksabstimmung steht noch aus. Die nächste Person auf der Liste soll bei der Regelung auf Zeit nachrücken können.

