Parlamentskommission lehnt Berner Bildungsinitiative ab
Die vorberatende Kommission des bernischen Grossen Rates hat die Bildungsinitiative mit knapper Mehrheit abgelehnt. Auf einen Gegenvorschlag verzichtet sie, wie sie am Freitag mitteilte. Sie folgt damit dem Regierungsrat.
(Keystone-SDA) Die Initiative verlangt, dass Kanton und Gemeinden in der Verfassung zur Sicherstellung hoher Bildungsqualität verpflichtet werden – mit genügend Mitteln und qualifiziertem Personal. Hinter dem Begehren stehen der Berufsverband Bildung Bern sowie ein Dutzend weitere Verbände und Vereine.
Laut Kommission sind die Anliegen bereits auf Gesetzes- und Verordnungsstufe geregelt. So dürfen nur ausgebildete Lehrpersonen unterrichten, andernfalls ist die Ausbildung nachzuholen. Eine starke Minderheit unterstützt die Initiative und fordert eine Verankerung der Bildungsqualität auf Verfassungsebene.