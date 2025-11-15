Parmelin: «Unklar, wann tiefere Zölle in Kraft treten»

Keystone-SDA

Nach Angaben von Wirtschaftsminister Guy Parmelin ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Zolltarifs noch unklar. "Es braucht ein bisschen Zeit", sagte der Bundesrat im Interview mit dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

(Keystone-SDA) Er sei «kein Spezialist», doch er habe gehört, dass es in zehn bis zwölf Tage möglich sei, sagte Parmelin. Natürlich sei so schnell wie möglich das Ziel. Die USA senken ihre Zölle auf 15 Prozent für Waren aus der Schweiz – von bisher 39 Prozent. Das hatte sowohl der Bundesrat als auch das Weisse Haus am Freitag mitgeteilt.

Zeitgleich mit der Senkung der US-Zölle wird die Schweiz im Rahmen der Übereinkunft Einfuhrzölle auf eine Reihe von US-Produkten abbauen. Schweizer Unternehmen planen laut Bundesrat zudem, bis Ende 2028 insgesamt 200 Milliarden US-Dollar an Direktinvestitionen in den USA zu tätigen. Es handelt sich dabei erst um eine Absichtserklärung. Ziel sei es, das Abkommen Anfang 2026 abzuschliessen.