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Partner übernehmen Teile des Angebots des Asana Spitals Menziken

Keystone-SDA

Der Verwaltungsrat der Asana Spital Menziken AG hat beschlossen den Betrieb des Akutspitals einzustellen. Wirtschaftliche Gründe hätten zu diesem Schritt geführt. Zwei Partner übernehmen einen Teil des Angebots.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Trotz grosser Anstrengungen habe die wirtschaftliche Situation nicht verbessert werden können. Eine Fortführung des Spitalbetriebs sei nicht möglich, heisst es in einer Mitteilung von Mittwochabend.

In die Bresche springen das Luzerner Kantonsspital und die Falkenstein Asana AG. Sie übernehmen auf Anfang November einen Teil des medizinischen Angebots in Menziken.

Der Schritt hat auch Auswirkungen auf das Personal. Mehr als der Hälfte der Belegschaft könne eine Stelle angeboten werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Menziken liegt im Kanton Aargau, an der Grenze zum Kanton Luzern.

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