Pascal Arnold als höchster Urner gewählt

Keystone-SDA

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Der Urner Landrat hat am Mittwoch Pascal Arnold zu seinem neuen Präsidenten 2026/27 gewählt. Der SVP-Politiker wurde einstimmig gewählt.

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(Keystone-SDA) Arnold war bisher Vizepräsident und tritt die Nachfolge von Ruedi Cathry (FDP) an. Der 48-Jährige ist stellvertretender Leiter der Katastrophenhilfe des Kantons Schwyz und wohnt in Flüelen. Dem Landrat gehört er seit 2020 an. In den vergangenen zwei Jahren präsidierte er die Sicherheitskommission.

In seiner Rede sagte Arnold, er betrachte das Amt nicht als Auszeichnung, sondern als «verantwortungsvolle Aufgabe» im Dienst von Land und Bevölkerung «unseres schönen Kantons». Sein Ziel sei ein geordneter und effizienter Ratsbetrieb, in dem gemeinsam tragfähige Lösungen gefunden würden. Dabei dürfe auch der Humor nicht zu kurz kommen. Wichtig sei ihm zudem, dass sich alle Ratsmitglieder gehört und gleich behandelt fühlten.

Die Zukunft des Kantons beginne bei den Kindern und Jugendlichen, sagte Arnold weiter. Sie würden den Kanton eines Tages prägen und Verantwortung übernehmen. Daher gelte es, ihnen gute Perspektiven zu bieten. «Wir müssen ihnen zeigen, dass ihre Stimme zählt.»

Der abtretende Cathry zeigte sich in seiner Abschlussrede stolz auf die Debattenkultur im Kanton Uri. Diese könne sich schweizweit sehen lassen. Es sei gelungen, eine «offene und direkte» Diskussionskultur zu pflegen, bei der trotz unterschiedlicher Meinungen stets der «Mensch über der Sache gestanden» habe.