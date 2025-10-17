Passant am Hauptbahnhof Zürich angegriffen und schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 37-Jähriger hat am Freitagmittag einen Passanten angegriffen und schwer verletzt. Der Angreifer traktierte das 47-jährige Opfer mit Faustschlägen und Fusstritten gegen den Kopf. Eine von weiteren Passanten herbeigrufene Polizeipatrouille nahm den mutmasslichen Täter fest.

(Keystone-SDA) Dabei wurde sie vom Sicherheitsdienst Transsicura unterstützt, wie die Kantonspolizei mitteilte. Der angegriffene Portugiese erlitt schwere Kopfverletzungen, eine Ambulanz brachte ihn ins Spital.

Den als Täter verdächtigen Türken führte die Polizei der Staatsanwaltschaft zu. Nach ersten Erkenntnissen kannten sich Täter und Opfer. Tathergang und Motiv waren am Abend nicht bekannt.