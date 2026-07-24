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Passantin findet in der Stadt St. Gallen ausgesetzte Katzenbabys

Keystone-SDA

Beim Tierpark Peter und Paul in der Stadt St. Gallen sind zwei Büsi ausgesetzt worden. Eine aufmerksame Passantin fand die Babykatzen am Montagabend am Waldrand und informierte die Polizei. Sie wurden eingefangen und in ein Tierheim gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zunächst konnten Stadtpolizisten nur eine der beiden Babykatzen einfangen, wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgeht. Die andere rannte davon. Am Dienstag hatte die Passantin auch bei der zweiten Katze Erfolg. Sie fing das Tier ein und die Polizei brachte auch dieses in ein Tierheim.

Bei den Babykatzen dürfte es sich gemäss Mitteilung um Geschwister handeln, die ausgesetzt worden sind. Die Polizei weist darauf hin, dass das Aussetzten von Tieren gegen das Tierschutzgesetz verstösst und strafbar ist.

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