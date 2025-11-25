Patricia Zuber wird neue Redaktionsleiterin bei «TeleZüri»

Keystone-SDA

Patricia Zuber leitet ab dem 1. Dezember die Redaktion des Regionalfernsehsenders "TeleZüri". Die bisherige News- und Talk-Moderatorin beim Zürcher Sender übernimmt den Posten von Claude Winet, der seine Leitungsfunktion nach über 20 Jahren auf eigenen Wunsch abgibt.

(Keystone-SDA) Wie das CH-Media-Medienhaus am Dienstag bekanntgab, wird Winet weiterhin bei «TeleZüri» als Produzent arbeiten – mit einem reduzierten Pensum. Zu seinem 60. Geburtstag habe er sich entschlossen, die Verantwortung weiterzugeben, steht in der Mitteilung der «TeleZüri»-Besitzerin.

Patricia Zuber begann ihre journalistische Karriere als Redaktorin und Chefin vom Dienst beim Winterthurer Radio Top und wechselte vor 19 Jahren zu «TeleZüri».