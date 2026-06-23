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Patrouille Suisse fliegt im Juli und August ab Dübendorf ZH

Keystone-SDA

Die Patrouille Suisse wird an einzelnen Tagen im Juli und August ab Dübendorf fliegen. Dies, weil die Militärflugplätze Emmen und Meiringen im betreffenden Zeitraum aufgrund von Unterhaltsarbeiten an den Pisten nicht zur Verfügung stehen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Durch die Bündelung der Aktivitäten in Dübendorf könne der Flugbetrieb der Patrouille Suisse dennoch sichergestellt werden, teilte die Luftwaffe am Dienstag mit.

Geplant sind An- und Abflüge zwischen dem 13. und 17. Juli. Am 7. und 8. August sind Flüge der Patrouille Suisse im Rahmen des Rapperswiler Seenachtsfests geplant. Und am 20. August soll die Kunstflugformation der Schweizer Luftwaffe mit ihren F-5 Tiger für einen Einsatz in Schweden in Dübendorf starten.

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