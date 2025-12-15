Pendler müssen sich an grösste Tramumstellung in Zürich gewöhnen

Keystone-SDA

Am Montag hat die grösste bisherige Tramumstellung die Pendlerinnen und Pendler auf die Probe gestellt. Die VBZ waren mit viel Personal vor Ort, um verwirrten Passagieren zu helfen.

(Keystone-SDA) Allzu gross war die Verwirrung um 8 Uhr morgens allerdings nicht, wie sich rund um den Hauptbahnhof beobachten liess. Wie Mitarbeiter der VBZ an der Haltestelle Bahnhofquai/HB gegenüber einem Reporter von Keystone-SDA sagten, müssten sie kaum Fragen beantworten.

Im Sommer sei die Verwirrung grösser gewesen. In der Zeit war die Haltestelle Bahnhofquai wegen Bauarbeiten längere Zeit gesperrt. Vor allem Touristinnen und Touristen hätten damals nach den Weg gefragt, sagte ein Mitarbeiter. Die Pendler scheinen nun mehrheitlich informiert zu sein oder sie suchen ihre Verbindung gleich vor Ort über ihr Smartphone.

Seit Sonntag verkehren mehrere Tramlinien auf neue Wegen. Zudem fahren in Zürich-Nord während einem Jahr die Linien 50 und 51. Eine Verbindung über den Bahnhofquai ist derzeit nicht möglich.