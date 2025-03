Peter Bichsel kurz vor seinem 90. Geburtstag gestorben

Keystone-SDA

Peter Bichsel ist am Samstag kurz vor seinem 90. Geburtstag gestorben, wie sein Umfeld Medienberichte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigt. Bichsel gilt als eine der wichtigsten Stimmen der Schweizer Literatur mit internationaler Ausstrahlung.

(Keystone-SDA) Als Meister des Erzählens wurde Peter Bichsel seit nunmehr rund 60 Jahren gefeiert. Berühmt geworden ist er mit seinem Erzählband «Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennen lernen». Auf Anhieb verschaffte er sich damit auch im Ausland grösste Anerkennung. Marcel Reich-Ranitzki, die Koryphäe der Literaturkritik, verlieh ihm mit einer euphorischen Kritik die literarischen Weihen. Seither erhielt er mehrere Auszeichnungen, etwa den Grossen Schillerpreis oder den Solothurner Literaturpreis.

Geboren wurde Bichsel 1935 in Luzern; er wuchs in Olten auf und besuchte in Solothurn das Lehrerseminar. Und dort hat er auch den Grossteil seines Lebens verbracht. Am 24. März hätte er seinen 90. Geburtstag gefeiert.

Am Samstag ist er in einem Pflegeheim in Zuchwil «friedlich eingeschlafen». Wie sein Umfeld der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte, hätte er seinen runden Geburtstag gerne noch gefeiert. Nicht zuletzt, weil dann ein dem Autor gewidmetes Projekt eingeweiht werden sollte: das «Büro Bichsel», zu dem auch ein mobiles Museum gehören soll. Bichsels Themen sollen damit in die Öffentlichkeit getragen werden und über seinen Tod hinaus lebendig bleiben.