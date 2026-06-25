Peter Füglistaler übernimmt Präsidium beim RBS

Keystone-SDA

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Peter Füglistaler hat an der Generalversammlung vom Donnerstag das Amt des Verwaltungsratspräsidenten beim Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) übernommen. Er folgt auf Kurt Fluri, der dem Verwaltungsrat über drei Jahrzehnte angehörte und ihn 14 Jahre lang präsidierte.

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(Keystone-SDA) Für Füglistaler, den ehemaligen Direktor des Bundesamtes für Verkehr, steht laut RBS ein stabiler Betrieb und die Weiterentwicklung des Angebots im Vordergrund. Für den Ausbau der Infrastruktur und die Elektrifizierung der 18 Buslinien sind in den kommenden Jahren umfangreiche Investitionen geplant.

Im Geschäftsjahr 2025 verzeichnete der RBS einen Zuwachs bei den Fahrgästen um fünf Prozent auf insgesamt 26 Millionen. Die Pünktlichkeit lag bei den Zügen bei 98 Prozent und bei den Bussen bei 88 Prozent. Das Unternehmen schloss das Jahr mit einem Überschuss von rund 1,7 Millionen Franken ab.

Bis zum Jahr 2029 soll die Kapazität auf der Strecke zwischen Solothurn und Bern durch den Einsatz neuer Fahrzeuge in Dreifachtraktion um rund 50 Prozent erhöht werden. Zudem ist bis Ende 2029 ein Doppelspurausbau zwischen Bolligen und Deisswil für einen dichteren S-Bahn-Takt vorgesehen. Das Busnetz in Worblaufen soll bis Ende 2032 komplett auf Elektrofahrzeuge umgestellt sein.