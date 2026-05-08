Peter Hüppi präsidiert den Verband der St. Galler Gemeindepräsidien

Keystone-SDA

Peter Hüppi hat den Vorsitz des Verbands St. Galler Gemeindepräsidien (VSGP) übernommen. Der Gemeindepräsident von Gommiswald und SP-Kantonsrat folgt auf Rolf Huber (FDP).

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(Keystone-SDA) Peter Hüppi ist an der Generalversammlung des VSGP vom Freitag als neuer Präsident gewählt worden und tritt sein Amt sofort an, wie der Verband in einer Mitteilung schrieb. Er sei ein erfahrener Lokal- und Kantonspolitiker.

Sein Vorgänger Rolf Huber, FDP-Kantonsrat und Gemeindepräsident von Oberriet, stand dem VSGP etwas mehr als vier Jahre vor. Diesem gehören die 75 St. Galler Städte und Gemeinden an.