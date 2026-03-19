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Petition für bessere Löhne bei Polizei Basel-Landschaft lanciert

Keystone-SDA

Der Personalverband der Polizei Basel-Landschaft hat an seiner Generalversammlung eine Petition für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen lanciert. Parallel dazu wurde auch eine Initiative angekündigt. Damit soll die Attraktivität des Polizeiberufs gesteigert und die Sicherheit der Bevölkerung langfristig gewährleistet werden, wie der Verband am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Hintergrund sind laut Verband zunehmende Probleme bei der Rekrutierung und beim Verbleib von qualifiziertem Personal. Umfragen aus den Jahren 2024 und 2025 zeigten eine sinkende Zufriedenheit mit dem Arbeitsbedingungen im Korps, insbesondere mit der Entlöhnung. Das heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Entlöhung liege deutlich unter dem Durchschnitt der kantonalen Gesamtverwaltung.

In der Petition wird auf die hohe Belastung im Polizeialltag hingewiesen, etwa durch unregelmässige Arbeitszeiten, Überstunden und zunehmende Gewalt. Gefordert werden unter anderem Massnahmen zur Stärkung der Gesundheit sowie eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, etwa durch flexible Arbeitszeiten, Teilzeitmodelle auch für Führungspersonen oder erweiterte Betreuungsangebote.

Die Petition richtet sich an Sicherheitsdirektion, Polizeileitung sowie Regierung und Landrat und verlangt, entsprechende Verbesserungen nachhaltig umzusetzen.

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