The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Pfahlbauten im Inkwilersee sollen vor Bibern geschützt werden

Keystone-SDA

Die Kantone Bern und Solothurn wollen die Fundstelle prähistorischer Pfahlbauten im Inkwilersee vor Bibern schützen. Die Tiere graben in dem Gebiet Wohnbauten. Mit einem Nagetiergitter will man sie nun fernhalten. Sie sollen in einem anderen Teil des Sees ihre Burgen bauen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Wegen diverser Schonzeiten müssen die Arbeiten im Winterhalbjahr zwischen Oktober 2025 und Februar 2026 durchgeführt werden, wie die beiden Kantone am Donnerstag mitteilten. Der Inkwilersee liegt auf der Kantonsgrenze.

Die grosse Insel im Inkwilersee ist seit langem eine bekannte und geschützte archäologische Fundstelle und Teil des Unesco-Welterbes «Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen». Die gut erhaltenen Siedlungsreste stammen aus der Jungsteinzeit und der Bronzezeit (3800 bis 1000 vor Christus).

Bäume Fällen und Gitter verlegen

Bereits im September wird an Land eine Baustelle eingerichtet und Material angeliefert. Ab Oktober beginnen dann die eigentlichen Bauarbeiten auf der Insel und im Wasser.

Als erstes werden einzelne Bäume gefällt. Auf diese Weise wird gemäss den Kantonen ein standortgerechter Bewuchs sichergestellt, und es bleiben genügend Nistbäume für die Vögel erhalten.

Auf der Insel werden dann die bestehenden Biberburgen sorgfältig und schonend rückgebaut, um den Tieren Fluchtmöglichkeiten zu bieten. Danach werden die eingestürzten Bibergänge aufgefüllt und darüber das Nagetiergitter verlegt. Parallel dazu werden im Wasser rund um die Insel herum ebenfalls flächendeckend Gitterbahnen ausgelegt.

Die Gitter werden überdeckt, damit sich keine Tiere darin verfangen. Zum Schluss werden Holzhaufen auf der Insel und Raubäume im Wasser platziert, um die Wiederansiedlung von Kleintieren und Fischen zu fördern.

Biber sollen bleiben können

Durch den Rückbau der Biberburg und den Schutz der Insel mit einem Gitter werden die Biber dazu gebracht, ihre Burgen anderswo am Inkwilersee zu bauen.

Dem Verbleib der Biber am See steht damit gemäss den beiden Kantonen nichts im Wege.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft