Pfauen sind nach Ausflug in Basler Quartieren zurück im Tierpark

Die Pfauen sind nach einem Ausflug durch die Basler Stadtteile wieder im Zoo Keystone-SDA

Zwei flanierfreudige Pfauen sind nach einem mehrtägigen Rundgang durch die Kleinbasler Quartiere wieder daheim im Tierpark Lange Erlen. Sie wurden am Montag eingefangen und zurückgebracht, wie der Erlenverein auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

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(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei erhielt in den letzten Tagen unzählige Anrufe von besorgten Passantinnen und Passanten, die zu ihrer Überraschung mitten in der Stadt den beiden Ziervögeln begegnet waren. Die Polizei beschwichtigte am Freitag auf ihrem Whatsapp-Kanal, dass es den Pfauen gut gehe und es sich nicht um einen Notfall handle.

Der Betriebsleiter des Tierpark Lange Erlen sagte am Montag gegenüber dem SRF-Regionaljournal, dass die beiden Pfauen Anfang April nach einer längeren Vogelgrippe-Quarantäne aufgebrochen seien. Im Tierpark und darüber hinaus können sich die beiden Laufvögel frei bewegen. Aussergewöhnlich sei, dass sich die Tiere diesmal über längere Zeit vom Tierpark entfernt hätten, sagte der Betriebsleiter weiter.