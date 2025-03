Pfisters jüngster Enkel bei Bundesratswahl dabei

Keystone-SDA

Der neue Verteidigungsminister Martin Pfister hat bei der Bundesratswahl wohl den bisher jüngsten Gast an einem solchen Anlass dabei gehabt. Enkel Joah war gerade mal zehn Wochen alt, als der 61-Jährige am Mittwoch in sein neues Amt gewählt wurde.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der jüngste Enkel von Pfister bekam sogar einen eigenen Badge fürs Bundeshaus, wie die Zeitschrift «Schweizer Illustrierte» in ihrer neuesten Ausgabe berichtet. Als sich Pfister nach der Wahl bei seiner Familie bedankt habe, habe man einen kurzen Schrei des jüngsten Enkels vernommen. Joah durfte sogar kurz vor dem ersten Wahlgang mit seinem Mami Fabiola Weibel das Stillzimmer des Bundeshauses nutzen, wie es weiter hiess. Und dieses sei grossartig, so Weibel.