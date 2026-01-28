Pflanzenschutzmittel belasten 70 Prozent der europäischen Böden

Nicht nur für Vögel, Bienen und Insekten sind Pflanzenschutzmittel schädlich: Durch den Einsatz von Pestiziden nehmen laut einer neuen Studie auch nützliche Bodenorganismen wie Bakterien, Pilze, Fadenwürmer und Einzeller Schäden.

(Keystone-SDA) 70 Prozent der europäischen Böden sind mit Pflanzenschutzmitteln kontaminiert, wie die Studie der Universität Zürich und neun weiterer Forschungseinrichtungen zeigt. Die Resultate wurden am Mittwoch im Fachblatt «Nature» veröffentlicht.

Die Forscherinnen und Forscher untersuchten für die Studie die Auswirkungen von 63 Pflanzenschutzmitteln auf die Böden. Dafür entnahmen sie 373 Bodenproben aus Feldern, Wäldern und Wiesen in 26 europäischen Ländern.

Am häufigsten wurden dabei Wirkstoffe gegen Pilze festgestellt. Aber auch Herbizide und Insektizide fanden sie im Boden.

Die meisten Pflanzenschutzmittel stellte das Forschungsteam auf landwirtschaftlichen Feldern fest, aber auch in Wäldern und Wiesen, wo normalerweise keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, fanden sie Spuren davon.