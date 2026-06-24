Pflegeanbieter Viva eröffnet in Luzern 19 neue Alterswohnungen

Keystone-SDA

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Das Pflegeunternehmen Viva Luzern eröffnet am 1. Juli im Haus Bernarda 19 altersgerechte Wohnungen mit Dienstleistungen. Damit reagiert die Organisation auf das steigende Bedürfnis nach selbständigen Wohnformen im Alter, wie die Firma am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Im Haus Bernarda im Dreilinden-Quartier stehen 18 2,5-Zimmer-Wohnungen und eine 3,5-Zimmer-Wohnung zur Verfügung. Die Mieterinnen und Mieter leben laut Mitteilung selbständig und können bei Bedarf Dienstleistungen vom angrenzenden Alterszentrum Viva Luzern Dreilinden nutzen. Dazu gehören etwa die Wohnungsreinigung oder der Wäscheservice. Sämtliche Wohnungen sind rollstuhlgängig und mit einem Notrufsystem ausgestattet.

Viva Luzern hatte die Liegenschaft 2022 von den Schwestern vom Heiligen Kreuz Menzingen übernommen und während anderthalb Jahren saniert.

Viva Luzern betreibt laut eigenen Angaben sechs Alterszentren und 240 Wohnungen mit Dienstleistungen in der Zentralschweiz.