Philipp Häfliger wird neuer Rektor der Stadtschulen Sursee

Keystone-SDA

Die Bildungskommission Sursee hat Philipp Häfliger per 1. August 2026 zum neuen Rektor der Stadtschulen Sursee gewählt. Er folgt auf Philipp Calivers, der Ende Juli 2026 zurücktritt.

(Keystone-SDA) Philipp Häfliger leitet seit 2022 das Schulhaus Neu St. Georg in Sursee. Zuvor war der 42-jährige Klassenlehrer im Schulhaus Alt St. Georg in Sursee, dreizehn Jahre an den Schulen Dagmersellen und sechs Jahre parallel an der Berufsfachschule Heimbach tätig, wie die Bildungskommission am Mittwoch mitteilte.

Häfliger hat einen Abschluss in Health Sciences und absolvierte die Sportlehrerausbildung an der Universität Basel. Er ist verheiratet, Vater von drei Kindern und lebt in Sursee.

Die Stadtschulen Sursee umfassen laut Mitteilung drei Primarschulen, vier Sekundarschulen, die Schuldienste sowie die Tagesstrukturen. Insgesamt besuchen 1430 Schülerinnen und Schüler aus 82 Klassen den Unterricht an den Stadtschulen Sursee.