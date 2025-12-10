Pia Engler will Präsidentin der SP Kanton Luzern werden

Die Krienser Kantonsrätin Pia Engler kandidiert als Präsidentin der SP Kanton Luzern. Am Parteitag vom 7. März 2026 stellt sie sich als Nachfolgerin von Nationalrat David Roth zur Wahl.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ihre Kandidatur ging aus der Ausschreibung des Präsidiums und Gesprächen der Personalfindungskommission mit interessierten Personen hervor, teilte die Partei am Mittwoch mit.

Engler ist seit dem letzten Parteitag im vergangenen März bereits Teil des vierköpfigen Vizepräsidiums der SP Kanton Luzern.

Seit 2019 vertritt sie die Partei im Kantonsrat, wo sie seit Ende 2023 die Gesundheitskommission präsidiert.

Die 52-Jährige ist diplomierte Sozialarbeiterin und leitet das Haus Hagar in Luzern, ein Haus für Frauen in Not.

Der 40-jährige Roth hatte im September nach elf Jahren im Amt seinen Rücktritt als Parteipräsident angekündigt.